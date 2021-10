O preço dos maços de tabaco vai aumentar cerca de 10 cêntimos no próximo ano.

O cálculo do aumento do preço tem por base a proposta de Orçamento do Estado. A estimativa é feita pela empresa tabaqueira Imperial Brands e avançada pelo jornal Observador.

O Governo quer uma atualização de 1% em todas as componentes do imposto sobre o tabaco.

Canva

Veja também:

ESPECIAL ORÇAMENTO DO ESTADO 2022