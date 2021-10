OE 2022: PAN entrega memorando de entendimento 

O PAN entregou esta sexta-feira ao Governo um memorando com mais de 50 medidas que considera essenciais para o Orçamento do Estado para 2022.

São, sobretudo, para dar resposta à crise socioeconómica e à crise climática.

O partido aguarda uma resposta para decidir o sentido de voto.

O impasse na viabilização do Orçamento do Estado para 2022 tem este fim de semana as reuniões decisivas.

No sábado, PCP e Bloco de Esquerda voltam para uma última ronda negocial com o Governo. No domingo, decidem internamente se mantêm o sentido de voto contra o documento.

Nas últimas horas, os dois partidos mantêm que o que o Executivo se mostrou disponível para alterar não chega.

A troca de comentários sobre as negociações chegou até às redes sociais.

Carlos César escreve que o Bloco de Esquerda e o PCP querem derrubar o Governo. No Facebook, falou de uma postura política de incompreensão e de arrogância, e diz que Portugal "não é um negócio entre partidos".

Já João Ferreira deixa recados ao Governo e diz que está nas mãos do PS a aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Numa publicação no Twitter, o comunista lembra o que aconteceu em 2015 nas eleições legislativas, com a formação da Geringonça, e escreve que o PS só não formava Governo se não quisesse.

