Ângela Silva e Bernardo Ferrão moderam a conversa sobre as negociações para o Orçamento do Estado para 2022 e a probabilidade de uma crise política com António Filipe, deputado do PCP, Paula Santos, jornalista, Daniel Oliveira, comentador da SIC e Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social (CES).

Para ouvir o podcast do Expresso da Meia-Noite

