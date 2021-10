Concertação social: Marcelo recebe patrões na sexta-feira 

Depois de as confederações patronais terem abandonado a Concertação Social, o Presidente da República diz que, na sexta-feira, vai receber os patrões para perceber o ponto da situação.

A decisão dos patrões surge depois das leis aprovadas na quinta-feira, em Conselho de Ministros, que mexem com a legislação laboral.

Após a decisão, o primeiro-ministro, António Costa, diz que apresentou um pedido de "desculpas" às confederações patronais, por intermédio do presidente da CIP, por o Governo ter aprovado duas medidas na área do trabalho sem antes as ter apresentado em concertação social.

