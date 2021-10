Uma luz laranja ao fundo túnel?

A um dia da votação na generalidade do Orçamento do Estado, surge uma nova esperança para os socialistas: o voto dos três deputados do PSD Madeira, e José Gomes Ferreira alerta, também, para a possibilidade de um alinhamento dos deputados sociais-democratas da "fação Rangel" com o PS.

"Se calhar, a solução está do outro lado, no PSD Madeira", começa José Gomes Ferreira, antecipando uma nova possibilidade de aprovação do Orçamento no Parlamento.

O comentador da SIC relembra as palavras do Presidente da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque: "sabem onde estou", o que pode significar esta nova possibilidade para o PS.

José Gomes Ferreira fala, igualmente, da reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Rangel e Carlos Moedas, onde comenta dizendo que "seguramente, Moedas, como figura do PSD, deu a sua opinião sobre o PSD".

Relembra o comentador que, quem está na bancada parlamentar do PSD, e se encontra do lado da fação de Paulo Rangel, poderá votar diferente do voto de Rui Rio.

"Está aberta uma porta para uma surpresa amanhã, seja do PSD Madeira, seja de um deputado alinhado com Paulo Rangel", termina, apontando que Rui Rio teve "hesitações" no seu discurso da noite desta terça-feira.

