OE 2022: Marcelo já tinha verificado que aprovação do Orçamento era "muito difícil"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quarta-feira que já tinha percebido que era "muito difícil" que o Orçamento do Estado para 2022 fosse aprovado, após ter ouvido o Bloco de Esquerda e o PCP.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à fábrica da Renault Cacia, em Aveiro, o chefe de Estado disse ter feito diligências junto dos "dois partidos principais de esquerda que podiam ser a chave da resolução do problema", e, na altura, verificou que era "muito difícil" que o Orçamento fosse aprovado.

"Embora continuasse a pensar que, até ao último segundo se devia esperar, percebi que estava muito difícil essa viabilização", acrescentou.

Questionado sobre o calendário para a possível realização de eleições antecipadas, Marcelo afirmou que para já vai aguardar a decisão da Assembleia da República para depois "reagir em conformidade".

"Primeiro temos de esperar pela decisão da Assembleia, depois temos de esperar pela audição dos partidos e, por uma coincidência, dos parceiros económicos e sociais que já estavam convocados, depois pela audição do Conselho de Estado e depois falaremos", explicou.

"Se a Assembleia entende que não está em condições de aprovar um Orçamento que é fundamental para o país, há uma coisa positiva que é devolver a palavra aos portugueses para eles dizerem o que é que pensam relativamente a uma futura Assembleia que aprove o Orçamento que é fundamental para o país", concluiu.

O Presidente da República desvalorizou esta quarta-feira as críticas do líder do PSD pelo facto de ter recebido em Belém o seu adversário na corrida interna, Paulo Rangel, justificando que recebe "toda a gente" e que se tratou de uma audiência de cortesia.

"Eu sou como sou, eu recebo toda a gente, falo com toda a gente. Quando me pedem audiências de cortesia, recebo. Faço isso há seis anos", salientou.

"Nós estamos num momento em que o país decide se tem Orçamento ou não e isso é importante para a vida das pessoas. Estamos num momento em que pode acontecer que tenhamos que assistir a uma dissolução da Assembleia da República e ir a eleições e isso é importante para a vida das pessoas. Portanto, isto é o que é importante. Depois, o que não é importante é as pessoas não perceberem que o Presidente da República é como é", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

