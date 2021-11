Taxas adicionais para IUC de carros a gasóleo sem efeito no próximo ano

Sem Orçamento do Estado aprovado para 2022, caem as taxas adicionais previstas para o Imposto Único de Circulação para carros a gasóleo. O novo orçamento previa um aumento no IUC que variava entre 5 e quase 69 euros.

O Imposto Único de Circulação (IUC) dos carros a gasóleo já não vai aumentar, pelo menos nos primeiros meses de 2022. Esta uma das consequências do chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Desde 2015 que o IUC tem uma taxa adicional com o objetivo de penalizar os automóveis a diesel que emitem maiores quantidades de dióxido de carbono e, consequentemente, poluem mais. Essa taxa tem sido renovada todos os anos. Mas com a não aprovação do de 2022, alguns condutores vão deixar de o pagar.

A taxa muda de acordo com a categoria e cilindrada do veículo.

Este imposto é aplicado apenas até ao final do ano económico, ou seja, até dezembro. Como a partir de janeiro o novo Orçamento do Estado não entra em vigor, quem tiver carro com matrícula de janeiro, por exemplo, já não terá de pagar este imposto.

O imposto poderá voltar a ser cobrado com o novo Orçamento do Estado.

Veja mais: