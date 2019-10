Bruxelas exige explicações a Portugal sobre esboço do Orçamento do Estado

A Comissão Europeia pediu, com urgência, mais explicações sobre o esboço do Orçamento do Estado para o próximo ano que o Governo enviou para Bruxelas.

Numa carta enviada a Mário Centeno, o vice-presidente da Comissão sublinha que o esboço que recebeu só inclui as medidas políticas já adoptadas pelo Executivo português, mas não incluiu novas medidas para 2020.

Bruxelas sublinha que se não houver alterações na política orçamental, Portugal ficará aquém do ajuste estrutural que é recomendado e que o crescimento da despesa pública também excede em muito o aumento máximo aconselhável.