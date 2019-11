Ministros das Fianças e Administração Interna em desacordo sobre verbas para forças de segurança

Os ministros das Finanças e da Administração Interna estarão em conflito por causa das verbas do Orçamento do Estado para 2020. Eduardo Cabrita quer um reforço de verbas que permita responder às exigências das forças de segurança, mas Mário Centeno não estará disposto a tanto. Nem um nem outro desmentiram até agora a alegada divisão no Governo.