PCP não acredita na "desculpa do mau pagador" do Governo de que não há verbas

Jerónimo de Sousa diz que o voto do PCP no Orçamento do Estado para 2020 só pode ser definido quando conhecer o documento.

No entanto, este domingo, durante um almoço em Alpiarça, o secretário-geral do partido adiantou que os sinais que o Governo tem dado não vão no bom sentido e que o PCP não acredita na desculpa de que não há dinheiro para algumas das reivindicações.