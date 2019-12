A ministra da Modernização do Estado e Administração Pública reuniu-se esta segunda-feira com os sindicatos que representam os trabalhadores da Função Pública sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

À entrada para a reunião com o Governo, a Frente Comum disse esperar que os aumentos salariais da Função Pública no próximo ano seja um dos temas falados. Caso isso não aconteça, o sindicato promete sair das negociações.