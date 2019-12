Governo quer compensar patrões pela subida de salários no privado

O Governo vai incluir no Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano medidas que compensem os patrões pela subida dos salários no setor privado.

As centrais sindicais criticam que, para já, só esteja a ser equacionado um alívio fiscal para as empresas. Já os patrões dizem que as medidas propostas como contrapartida para o aumento de salários são positivas.

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, vai apresentar as linhas gerais da proposta do Governo de OE esta terça-feira, na Assembleia da República, aos partidos com representação parlamentar.

A proposta começa a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 6 de fevereiro.