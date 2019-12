Bloco admite "dificuldade" negocial com o Governo em relação ao Orçamento para 2020

O Bloco de Esquerda desvaloriza a reunião desta manhã com o ministro das Finanças. O deputado Pedro Filipe Soares diz que o país conhece o que o Bloco defende em matéria orçamental e que o encontro de hoje com Mário Centeno, não trouxe nada de novo.

O ministro das Finanças apresenta hoje as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 aos partidos com representação parlamentar.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 vai ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, começando a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 6 de fevereiro.