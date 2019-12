Conselho de Ministros vai aprovar reforço de investimento na Saúde

O Conselho de Ministros vai aprovar esta quarta-feira uma resolução que prevê o reforço de investimentos na área da Saúde. Fonte do Governo confirmou à SIC que será aprovado um plano de investimentos plurianual.

Ficarão previstos reforços para a contratação de Recursos Humanos, compra de equipamentos e outras medidas para a melhoria das respostas operacionais do Sistema de Saúde.

O anúncio será feito pela ministra da Saúde, Marta Temido. Será uma resposta às exigências dos profissionais do setor e também de vários partidos, nomeadamente do Bloco de Esquerda, que pediu mais 800 milhões de euros só para o Serviço Nacional de Saúde no Orçamento do Estado de 2020.