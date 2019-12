O que dizem os partidos com menor representação da proposta do OE para 2020

O ministro das Finanças, Mário Centeno, esteve esta terça-feira a apresentar a proposta do Orçamento do Estado aos partidos com assento parlamentar. Os partidos dizem que apenas tiveram conhecimento das linhas gerais do documento e que ainda não decidiram o sentido do voto.