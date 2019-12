Rio não comenta eventual voto favorável do PSD Madeira ao OE 2020

À revelia da direção nacional do partido, o PSD Madeira sentou-se à mesa com António Costa para negociar o voto favorável dos três deputados madeirenses ao Orçamento do Estado.

Confrontado pela SIC, Rui Rio não quis comentar o assunto. O líder do PSD foi apanhado de surpresa pelo anúncio de Miguel Albuquerque, de que está disposto a furar a disciplina de voto do partido, se o Governo refletir as reivindicações da região no Orçamento do Estado.

Se o Governo não tiver o apoio da Esquerda, os 3 deputados do PSD Madeira somados aos do PS, do PAN e do Livre podem ser decisivos para chegar aos 116 votos necessários para viabilizar o Orçamento.

Esta não seria a primeira vez que os deputados do PSD Madeira se tornariam uma pedra no sapato da bancada social democrata, em votações de orçamentos. No final de 2014, votaram contra o último Orçamento do Estado do Governo de Passos Coelho e um ano depois votaram a favor do primeiro

Orçamento retificativo do Governo de António Costa.