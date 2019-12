Governo pretende contratar 8400 profissionais de saúde até 2021

O Conselho de Ministros aprovou o plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Marta Temido anunciou, há instantes, que o Governo pretende contratar 8400 profissionais até 2021. A ministra da Saúde revelou ainda um reforço de 800 milhões de euros para reduzir a dívida e aumentar a capacidade de resposta do SNS.



Estes 800 milhões vão integrar o orçamento de 2020, que será entregue na segunda-feira, e visam reduzir a dívida e aumentar a capacidade de resposta e de produção do Serviço Nacional de Saúde, afirmou a ministra em conferência de imprensa no final de um Conselho de Ministros extraordinário.



Esta verba será afeta "à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a primeira utilização clara é o aumento da capacidade assistência do Serviço Nacional de Saúde em termos de atividade programada", nomeadamente consultas, internamento, cirurgias, cuidados de saúde primários, adiantou Marta Temido.



Esta é uma das medidas aprovadas hoje no Conselho de Ministros extraordinário, incluída no Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde, garantindo o Governo que este é "o maior investimento inicial" de que há registo recente no SNS.



Com Lusa