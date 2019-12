Costa acredita que Bruxelas vai aceitar proposta para taxa de IVA com base na eletricidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que o Governo vai inscrever no Orçamento do Estado para 2020 uma proposta legislativa para o IVA da energia poder variar consoante o consumo, estando otimista com o aval de Bruxelas.