Governo admite aumento extra das pensões, mínimo de 10 euros, na especialidade

O Conselho de Ministros está reunido, desde o início da manhã, para aprovar a proposta de Orçamento do Estado que será entregue no Parlamento na próxima segunda-feira. Fonte do Governo admitiu à SIC que está em cima da mesa um aumento extraordinário das pensões, mínimo de 10 euros, mas apenas na especialidade.

Na área da saúde, o Governo tem previsto um reforço orçamental de 800 milhões de euros, a adoção de um plano de investimentos plurianual de 190 milhões de euros e a contratação de mais 8426 profissionais para o setor.

Outras áreas privilegiadas no Orçamento do próximo ano serão as da habitação, dos transportes públicos e das forças de segurança, segundo o Governo.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 deverá ser entregue na Assembleia da República na segunda-feira, começando a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro.

A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 6 de fevereiro.

Medidas conhecidas da proposta do OE 2020