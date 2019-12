Governo aprova proposta do Orçamento do Estado para 2020

O Governo aprovou hoje a proposta do Orçamento do Estado para 2020. Um Orçamento de continuidade e de contas certas, segundo António Costa, mas cujas medidas em concreto só serão conhecidas oficialmente nos próximos dias. O que já se sabe é a possibilidade de haver um novo aumento extraordinário das pensões no próximo ano. Ao que a SIC apurou, a decisão ainda não vai constar desta proposta, mas o Executivo admite incluí-la durante fase de discussão na especialidade.