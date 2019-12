Rio diz que não falou com Albuquerque sobre eventual voto favorável do PSD Madeira ao OE 2020

Rui Rio diz que não falou com Miguel Albuquerque sobre o eventual voto favorável dos deputados do PSD Madeira ao Orçamento do Estado.

O líder do PSD diz que vai esperar para ver e que só vai tomar uma posição se esse sentido de voto se confirmar.