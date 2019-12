Presidente da República diz que é preciso ir mais longe no OE 2020

Num almoço de Natal do Centro de Apoio ao Sem Abrigo, em Lisboa, o Presidente da República definiu a pobreza como uma das áreas que devem ser encaradas como prioritárias no Orçamento do Estado do próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa defende que é preciso ir mais longe também em áreas como a saúde, a administração pública e a educação. O Presidente da República defende ainda que o excedente orçamental deve ser usado para reforçar o investimento e resolver problemas sociais, mas sem esquecer que é preciso pagar a dívida externa.