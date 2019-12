Caixa Geral de Aposentações autorizada a prestar contas de 2019 até 31 de maio

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) fica autorizada no próximo ano a prestar contas relativas a 2019 até 31 de maio, no âmbito do novo sistema de normalização contabilística, segundo proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"Fica excecionalmente autorizada a CGA, I. P., a prestar contas em 2020, relativamente ao exercício de 2019 até 31 de maio, considerando a previsão para a conclusão da implementação do SNC-AP [Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas]", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

O mesmo artigo estabelece que o regime de dispensa de prestação de contas para as entidades abrangidas pelo regime simplificado do SNC-AP "estende-se aos serviços integrados".

Já a prestação de contas relativa a 2019 das entidades públicas sujeitas ao SNC-AP, incluindo as Entidades Públicas Reclassificadas, "pode ser efetuada no mesmo regime contabilístico prestado relativamente às contas de 2018".



Lusa