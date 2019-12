Catarina Martins considera proposta do Orçamento de Estado insuficiente

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera "insuficiente" a proposta de Orçamento do Estado para 2020, não adiantando, contudo, se os bloquistas vão viabilizar o documento no parlamento.

A líder do Bloco de Esquerda diz que o voto no documento só vai ser decido quando analisar o documento.

Em declarações aos jornalistas, em São João da Madeira, Catarina Martins aponta várias falhas ao que já conhece da proposta.