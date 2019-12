Governo vai estudar novos modelos de incentivos à internacionalização às empresas

O Governo vai estudar novos modelos de incentivos à internacionalização das empresas no próximo ano, segundo a versão preliminar da proposta de Orçamento de Estado para 2020 (OE2020).

"O Governo compromete-se, no decurso do ano de 2020, a estudar novos modelos de incentivos à internacionalização das empresas portuguesas", lê-se no documento.

Assim, o executivo de António Costa fica "autorizado a criar novos benefícios fiscais que constituam um incentivo à exportação por parte das empresas portuguesas".

Segundo a versão preliminar do OE2020, "o sentido e a extensão da autorização legislativa prevista no número anterior consiste em permitir a criação de isenções de Imposto do Selo sobre os prémios e comissões relativos a apólices de seguros de créditos à exportação, com ou sem garantia do Estado, com possível inclusão de outras formas de garantias de financiamento à exportação".



Lusa