Marcelo defende que Saúde deve ser prioritária no OE 2020

O Presidente da República diz que é preciso ir mais longe e define entre as áreas prioritárias do Orçamento do Estado, a saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa defende ainda que o excedente orçamental também deve servir para pagar a dívida.

Jerónimo de Sousa avisa que o voto favorável do PCP não está garantido.