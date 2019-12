Rui Rio espera que haja redução de impostos no Orçamento do Estado

O presidente do PSD espera que haja uma redução dos impostos no próximo Orçamento do Estado. Numa sessão com militantes do partido, no Porto, Rui Rio foi cauteloso e disse que primeiro é preciso analisar o documento.

A apresentação do Orçamento do Estado para 2020, feita por Mário Centeno, vai decorrer esta terça-feira às 8h30, no Ministério das Finanças, em Lisboa.