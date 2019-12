"A coesão do Governo notou-se na realização deste OE"

Centeno insistiu ainda que "não há nenhuma dificuldade na gestão política do Governo neste momento", "não há definição de 'plafonds' orçamentais" e que não há nenhuma matéria que não seja discutida "antes, durante e depois com o primeiro-ministro".O OE2020 reflete "escolhas coletivas que são tomadas numa mesa com diversos intervenientes".