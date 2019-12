O ministro das Finanças garante que os funcionários públicos não vão perder poder de compra com o aumento salarial de apenas 0,3% no próximo ano.

No que toca a pensões, Mário Centeno lembra que uma subida extraordinária não está prevista no Orçamento do Estado para o próximo ano, apenas uma atualização que pode chegar aos 0,7%.

Mas diz que a negociação continua em aberto com os partidos políticos.