Imposto sobre jogos online aumenta para 25%.

Já no ano passado estava nos planos do Governo, mas acabou por cair. O imposto especial de jogo online, aplicado por exemplo a apostas na roleta ou no póker, vai aumentar de 15% para 25%.

O Orçamento do Estado para 2020 vai também obrigar as plataformas de financiamento colaborativo, conhecidas como crowdfunding, a fazerem retenção de IRS.

O documento entregue ontem na Assembleia da República também prevê que o Estado possa recuperar o valor das pensões que são pagas indevidamente depois da morte do beneficiário.