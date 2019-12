Reformados e pensionistas indignados com aumentos no OE

Os reformados e pensionistas estão indignados com os aumentos previstos no Orçamento do Estado e ainda esperam um aumento suplementar de 10 euros para as reformas mais baixas.

Para a APRE!, associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, é uma questão de justiça que o governo avance com um aumento extraordinário para as reformas mais baixas.