Marcelo já ouviu todos os partidos sobre o Orçamento do Estado para 2020

Foi o segundo dia de audiências dos partidos pelo Presidente da República e aquele que levou a Belém os mais representativos do hemiciclo.

Com as dúvidas quanto à aprovação do Orçamento do Estado para 2020 a dominar a atualidade, Rui Rio não escondeu o incómodo pela possibilidade dos deputados do PSD Madeira poderem aprovar o documento, votando num sentido diferente da restante bancada social-democrata.

Para Rio, "não é normal" que haja essa diferença dentro do mesmo partido, mas não quis alongar-se em comentários, porque disse que a questão ainda não se colocou em concreto.

O líder do PSD foi recebido por Marcelo, depois das delegações de Bloco e PCP. Os parceiros do Governo na anterior legislatura fizeram saber que o sentido de voto depende das alterações que o documento vier a ter na discussão na especialidade.

A fechar as audiências, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu o PS. No dia 26 de dezembro, recebe os parceiros sociais, cumprindo o que tinha antecipado de, até ao final do ano, ter todas as reuniões sobre Orçamento do Estado do próximo ano.