Confederação do Turismo destaca excedente orçamental no próximo ano

À saída da reunião com o Presidente da República, a Confederação do Turismo destacou o excedente orçamental como ponto positivo da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

A CTP alertou também para a demora do arranque das obras do aeroporto do Montijo, que dize que está a prejudicar o setor.