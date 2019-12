O Governo vai criar uma plataforma online para que seja possível cancelar os contratos de telecomunicações através da internet, avança hoje o jornal Público.

De acordo acordo com a publicação, a medida, que faz parte da proposta de Orçamento do Estado para 2020, deverá entrar em funcionamento até abril e tem como objetivo minimizar os problemas no processo de rescisão de contratos para que os pedidos sejam atendidos de forma mais rápida e sem complicações para o consumidor.