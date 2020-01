Num artigo publicado hoje no jornal Público, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, diz que o documento está "no fio da navalha".

Diz que é insuficiente porque falha no essencial - não tem ideias e resume-se a um objetivo contabilistico: o superávit, ou seja, um excedente orçamental.

O artigo foi publicado no dia em que António Costa se reúne com o Bloco de Esquerda e o PCP para discutir o documento.