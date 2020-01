Costa reúne-se hoje com Bloco de Esquerda e PCP para viabilização do OE 2020

António Costa reúne-se hoje com o Bloco de Esquerda e o PCP no palácio de São Bento para procurar entendimentos que permitam viabilizar o Orçamento do Estado para 2020.



O primeiro-ministro tem recebido os partidos parlamentares de esquerda e o PAN para discutir a proposta para o próximo ano.

Fonte do Governo diz que, desde novembro, é a terceira vez que Costa recebe os líderes dos partidos à esquerda.

A proposta do Orçamento do Estado chegou à Assembleia da República dia 16 de dezembro e começa a ser discutida em plenário na generalidade na próxima quinta-feira. É votada no dia seguinte.