BE poderá abster-se caso Governo faça alterações no orçamento até sexta-feira

O Bloco de Esquerda não vai votar a favor do Orçamento do Estado para este ano. A garantia foi dada este sábado por Catarina Martins, que admite a possibilidade do partido abster-se se o Governo ceder em várias matérias até sexta-feira.