Costa aproveita comissão nacional do PS para defender Orçamento do Estado

António Costa não aceita uma redução generalizada do IVA da eletricidade e do gás como moeda de troca para aprovação do próximo Orçamento de Estado.

Num discurso feito este sábado, no Porto, durante a Comissão Nacional do PS, o primeiro-ministro criticou a pretensão de BE e PCP, defendeu uma redução por escalões de consumo, e fez questão de dizer que o critério para o Orçamento de 2020 é o respeito pelos compromissos eleitorais do PS.