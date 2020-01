Costa recusa descida generalizada do IVA da eletricidade como moeda de troca

António Costa não aceita uma redução generalizada do IVA da eletricidade e do gás como moeda de troca para aprovação do próximo Orçamento de Estado.

Um dia depois de ter reunido com PCP e Bloco de Esquerda, para negociar alterações que permitam a viabilização do documento pelos dois partidos de esquerda, o secretário-geral do PS aproveitou uma reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, no Porto, para falar do Orçamento de 2020 e deixar claro que só admite uma redução do IVA da energia de acordo com os escalões de consumo.