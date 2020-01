IVA da eletricidade segura negociações entre BE e Governo

Catarina Martins revelou este sábado que um dos motivos para manter as negociações com o Governo é a proposta do Bloco de Esquerda para a criação de um IVA diferenciado para os consumos de eletricidade.

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera que para já há apenas uma apreciação positiva da Comissão Europeia e não uma garantia do Governo.