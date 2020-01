Audições parlamentares sobre proposta de OE começam com audição de Centeno

Começam hoje as audições parlamentares sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020. O primeiro a ser ouvido na Assembleia da República é o ministro das Finanças. À tarde, por volta das 16h00, é a vez da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi entregue pelo Governo no Parlamento no dia 16 de dezembro, vai começar a ser debatida em plenário, na generalidade, no fim desta semana, estando a votação final global prevista para o início de fevereiro.