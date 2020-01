A discussão do Orçamento na Assembleia da República arrancou na manhã desta segunda-feira com muitos recados do ministro das Finanças aos partidos da oposição.

Mário Centeno avisa que se o Orçamento chumbar, os investimentos nos serviços públicos terão de parar. O ministro dramatiza e diz que tem de haver escolhas responsáveis que não deitem tudo a perder, em nome de ganhos políticos imediatos.