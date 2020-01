"O país não se pode cansar de cumprir" contas públicas equilibradas, avisa Centeno

O ministro das Finanças insiste na importância de escolhas responsáveis e, logo no arranque do debate no Parlamento, deixou um recado aos partidos da oposição e sobretudo aos antigos parceiros de esquerda. Mário Centeno avisa que mesmo com excedente, os avanços alcançados até aqui não se podem deitar a perder, em nome de ganhos políticos imediatos.