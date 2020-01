António Costa elogiou proposta do Orçamento de Estado em jantar do Partido Socialista

António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, no jantar de Ano Novo do Partido, no Parlamento, elogiou a proposta de Orçamento apresentada pelo Governo.

Costa referiu que "este é o melhor Orçamento de Estado" que apresentou ao longo dos anos de governação.