Governo mais perto de entendimento com o PCP sobre orçamento

Mário Centeno esteve esta terça-feira reunido com uma delegação do PCP. Na quarta-feira, será a vez dos bloquistas encontrarem-se com António Costa em São Bento.

A dois dias da votação da proposta de Orçamento do Estado, o Governo parece apostado na abstenção dos comunistas para aprovar o documento, ainda que fiquem a faltar três abstenções.