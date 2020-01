"Mário Centeno deixa alçapões no Orçamento do Estado"

Miguel Pinto Luz diz que Mário Centeno não é claro nas explicações que dá sobre o Orçamento do Estado para 2020 e sobre o excedente previsto para o próximo ano. O candidato à liderança do PSD diz ainda que Rui Rio já devia ter anunciado o sentido de voto do partido na fase de generalidade.