Miguel Pinto Luz critica demora de Rui Rio em dizer que vai votar contra o Orçamento do Estado

À entrada de um encontro com militantes em Vila Real, Miguel Pinto Luz criticou a demora de Rui Rio em dizer que vai votar contra o Orçamento do Estado. O candidato à liderança do PSD disse ainda que a sua posição teria sido outra, "mais célere".