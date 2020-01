Abstenção do PSD-Madeira no orçamento será anunciada sexta-feira

Vai ser à mesma hora a que, na Assembleia da República, se faz o segundo dia de debate e votação do Orçamento do Estado que Miguel Albuquerque promete revelar o sentido de voto dos três deputados do PSD-Madeira.

E não será por acaso que o Presidente do Governo Regional o fará, no Salão Nobre do Governo Regional, para onde está marcada para as 11:30 a cerimónia de apresentação do Programa Funcional do Hospital Central da Madeira.

Miguel Albuqueque vai dar a conhecer o projeto da obra que conta para arrancar, no Orçamento do Estado para 2020, com 17,2 milhões de euros.

Ao que a SIC apurou, a abstenção será o voto do PSD-Madeira, precisamente justificado com a dotação orçamental para este investimento regional - estimado em 352 milhões de euros no total - e contrariando aquele que foi o voto contra do PSD anunciado por Rui Rio.