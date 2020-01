"O Governo deu sinais tardios para a abertura negocial" do OE para 2020

Três razões fundamentais para o BE não votar a favor do OE2020

A coordenador do BE diz que há três razões fundamentais para não votar favoravelmente o OE para o próximo ano, em especial porque as medidas previstas no documento decorrem de medidas de anos anteriores e não de propostas novas.

Ainda assim, Catarina Martins enuncia as medidas já garantidas neste documento, após negociação com o Bloco de Esquerda e que passam pelo SNS e por eliminar taxas moderadoras nos exames complementares de diagnóstico.