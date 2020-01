Parlamento debate proposta do Orçamento do Estado

Direto

O Parlamento debate esta quinta-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020. O debate é aberto pelo primeiro-ministro, António Costa.

O documento será aprovado na generalidade, com os votos favoráveis dos 108 deputados PS e as já anunciadas abstenções. PCP, PAN, BE e PEV somam 35 deputados e com estas abstenções poderá haver, no máximo, 87 votos contra das restantes bancadas da oposição.

Os partidos do centro e da direita, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega já anunciaram que votarão contra.